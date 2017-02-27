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Сроки ввода первой очереди глубоководного порта Архангельск обсудили на инвестиционном форуме в Сочи

27 февраля 18:00 Транспорт Арктика Инвестиции

Первую очередь глубоководного района морского порта в Архангельске планируется ввести в строй к 2025 году.

— Мы подали декларацию в «Росморпорт» на создание этого объекта. В 2025 году мы хотим запустить первую очередь: это график, который мы обсуждаем с потенциальными инвесторами, – цитирует слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова ТАСС.

Напомним, глубоководный район морского порта Архангельск рассматривается как потенциальный опорный пункт инфраструктуры Северного морского пути. Проект строительства глубоководного порта включён в «Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года».

Сооружение нового глубоководного порта в Архангельске тесно связано с проектом строительства железнодорожной магистрали «Белкомур».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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