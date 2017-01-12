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Лучших благотворителей Поморья отметят на губернаторском приёме молодежи

12 января 12:30 Губернатор

По итогам 2016 года распоряжением губернатора Игоря Орлова звание «Благотворитель Архангельской области» присвоено индивидуальному предпринимателю Александру Минину и Архангельскому эколого-биологическому лицею.

Свидетельства о присвоении званий глава региона Игорь Орлов вручит на губернаторском приёме молодёжи, который состоится 13 января в развлекательном  комплексе «М33».

Александр Минин оказывает спонсорскую и благотворительную помощь региональному отделению общероссийской общественной организации «Семьи погибших защитников Отечества». За это он уже награждён медалью «За заслуги Звание «Благотворитель Архангельской области» учреждено в соответствии с региональным законом «О государственной поддержке благотворительной деятельности». Оно присваивается гражданам и юридическим лицам, не менее года оказывающим систематическую добровольную помощь тем, кто в ней нуждается.перед ветеранской организацией «Боевое братство» и благодарственными письмами.

Эколого-биологический лицей более пяти лет сотрудничает с региональной общественной благотворительной организацией «Долг», проводит работы по озеленению мемориала «Площадь памяти» на Вологодском кладбище. В 2016 году лицей безвозмездно передал две тысячи саженцев для благоустройства захоронения.

Кроме того, лицей помогает озеленять территории организаций социального обслуживания.

— Присвоение звания «Благотворитель Архангельской области» – это признание значимости заслуг людей и организаций, которые занимаются благотворительностью в нашем регионе, – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. – Очень важно поддерживать добрые начинания северян и рассказывать о них.

Напомним, ходатайство о присвоении звания вносят в региональное министерство труда, занятости и социального развития. Право внести ходатайство имеют граждане, организации и коллективы, которым была оказана благотворительная помощь.

По предложению областного благотворительного совета, окончательный список кандидатов на звание «Благотворитель Архангельской области» утверждает губернатор.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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