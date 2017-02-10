ЕГЭ по-взрослому: родители выпускников школ Поморья сдали экзамен по русскому языку

Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Северянам, чьи дети и даже внуки оканчивают школы, предложили почувствовать себя в роли выпускников и по всем правилам итоговой аттестации попробовать сдать ЕГЭ по русскому языку.

Проверка документов на входе в пункт проведения экзамена, просьба оставить все гаджеты, инструктаж, распечатка контрольных измерительных материалов – всё это участники акции раньше могли увидеть лишь по телевизору.

Теперь же родители школьников смогли сами убедиться в том, насколько прозрачна процедура проведения ЕГЭ. Более того, им предоставили Контрольные измерительные материалы для экзамена распечатывают прямо в аудиториях.право заполнить бланки регистрации и ответить на настоящие вопросы экзамена по русскому языку.

– Я сдавал экзамены в школе более 50 лет назад. Что-то, конечно, позабылось, но, оценив задания, уверен, что минимальное количество баллов наберу, –рассказал почётный гражданин Архангельска, основатель первой в России детской школы народных ремёсел Владимир Бурчевский.

Процедура проведения ЕГЭ абсолютно прозрачна: педагоги готовы помочь разобраться в деталях оформления бланков, любые шпаргалки и гаджеты запрещены, все аудитории оснащены видеонаблюдением.

— Моему ребёнку предстоит сдавать ЕГЭ, поэтому решила посмотреть, как всё организовано. Более того, увидела задания и думаю, что при должной подготовке они вполне по силам выпускникам, – рассказала архангелогородка Елена Шилова.

Пробный ЕГЭ сдавал почётный гражданин города Архангельска Владимир Бурчевский.В акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» также принял участие министр образования и науки Архангельской области, отец двоих детей Игорь Скубенко.

— Пробный ЕГЭ не случайно адресован родительской аудитории. Именно семья может правильно настроить выпускников школ в преддверии аттестационных испытаний. Иногда чрезмерное волнение не позволяет ребятам показать более высокие результаты, поэтому важна поддержка родителей. Сегодня мы открыто показали им, как устроен ЕГЭ изнутри, – отметил Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области