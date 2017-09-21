Поморье и Норвегия: сохраняя традиции и открывая новые грани сотрудничества

Сохранение лучших традиций добрососедства и развитие новых граней международного сотрудничества обсудили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.

В ходе визита на поморскую землю норвежская делегация во главе с генконсулом познакомится с жемчужинами культуры региона. Гости уже побывали в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и планируют посещение Соловецкого архипелага.

Но главная цель – участие в центральных мероприятиях деловой и культурной программы Маргаритинской ярмарки, в том числе в российско-норвежской научно-практической конференциии «Организация прибрежного и любительского рыболовства».

Приветствуя гостей, Игорь Орлов отметил:

«Это очень символично, что вы прибыли в Архангельск в период проведения Маргаритинской ярмарки. Это событие, которое испокон веков объединяет людей, является местом встречи поморов и норвежцев, позволяет сберечь лучшие традиции добрососедства между нашими странами».

Эрик Сведал поздравил Архангельскую область с 80-летним юбилеем, подчеркнув, что Русский Север является приоритетной территорией в рамках развития российско-норвежского сотрудничества.

Стороны нацелены не просто сохранить контакты и проекты в сферах экономики, образования, науки, культуры, экологии и спорта, но и открыть новые грани этого сотрудничества.

Глава региона акцентировал внимание генерального консула на системе преференций, созданной в Архангельской области в целях формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Норвежские гости проявили заинтересованность в развитии проектов в сфере судостроения. В перспективе на территории Поморья возможна организация совместного строительства рыбопромысловых судов, как крупнотоннажных, так и малотоннажных, в которых особенно заинтересованы рыболовецкие колхозы Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области