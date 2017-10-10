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Педагог из Новодвинска Ирина Савина приняла участие в конкурсе «Учитель года России»

10 октября 10:20 Новодвинск

В Москве объявлены итоги всероссийского конкурса «Учитель года России-2017». Абсолютным победителем был признан Илья Демаков, преподаватель истории и обществознания из Санкт-Петербурга. Архангельскую область на конкурсе представляла учитель биологии из Новодвинска Ирина Савина. Её эссе вошло в число 20 лучших творческих работ конкурса.

Педагог средней школы №2 из города бумажников приняла участие в двух турах очного этапа конкурса «Учитель года России». Ирина Савина представила свой опыт работы во время методического семинара и на специальном открытом уроке. Жюри высоко отметила эссе наставника, представляющего Архангельскую область.

Стоит отметить, что итоги всероссийского конкурса «Учитель года России» были подведены 5 октября. Дню учителя был посвящён и большой праздничный концерт, который прошёл в Государственном Кремлевском дворце. Среди гостей праздничного вечера была и делегация педагогов Архангельской области. В неё, в частности, вошли победители и призёры регионального этапа конкурса «Учитель года России».

Министерство образования и науки Архангельской области

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