День российских студенческих отрядов отметили в Архангельске

Студенческие отряды – это не только школа для будущих профессионалов, но и место, где молодые люди находят друзей и единомышленников

Напомним, этот государственный праздник был учреждён Указом Президента РФ и впервые отмечался 17 февраля 2014 года.

В Северном государственном медицинском университете праздник начался с ярмарки-презентации студотрядовского движения. Два года назад в регионе были созданы два отряды медиков. Сейчас таких уже семь, численностью 152 человека.

— Мы двигаемся дальше, трансформируемся. Но при этом можно сказать, что ощущаем себя очень уверенно в этом движении. Безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше студентов выезжало на трудовой семестр. Это наша первостепенная задача, – сказала начальник управления по внеучебной и социальной работе СГМУ Елена Корниенко.

В рамках ярмарки-презентации стать бойцом студенческого отряда мог любой желающий – нужнобыло только заполнить анкету.

Нужное и важное

Каждый студенческий отряд медиков по-своему уникален. Отряд «Вита», в состав которого входят студенты лечебного и педиатрического факультета, реализует проект «Мобильный студенческий здравпункт».

Бойцы единственного в России стоматологического студотряда под названием «32»В рамках проекта ребята выезжают в поликлиники города, где измеряют давление, консультируют пациентов, как правильно питаться, рассказывают о последствиях вредных привычек.

Студентка стоматологического факультета Алёна Полуянова вступила в единственный в России студотряд под названием «32».

— Мы приходим к деткам в детские сады, в школы и проводим профилактические уроки, учим их ухаживать за зубами, показываем мультики про кариес. В летний период выезжаем на работу в больницы и поликлиники. Работаем в глубинке, – рассказала Алёна Полуянова.

50 отрядов, 1200 человек

В рамках празднования архангельские студотрядовцы присоединились к всероссийскому флешмобу «День в бойцовке», а в научной библиотеке В научной библиотеке САФУ состоялся Совет ветеранов движения студенческих отрядов Архангельской областиСАФУ состоялся Совет ветеранов движения студенческих отрядов Архангельской области.

Директор ГАУ Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов» Юрий Комолятов отметил, что в сезон 2017 года будет сформировано почти 50 отрядов общей численностью более 1200 человек.

Ребята будут работать на всероссийской стройке «Поморье», в сфере детского отдыха, будут сформированы отряды проводников и медиков.

— С 2017 года возобновляет свою работу легендарный студотряд «Гандвик». 15 человек будут работать на Земле Франца-Иосифа, – добавил Юрий Комолятов.

Завершились праздничные мероприятия гитарным вечером студенческих отрядов региона.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области