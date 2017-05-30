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Минстрой России призвал строительные организации ускорить подачу заявок в национальный реестр специалистов

30 мая 13:15 Строительство

Строительным компаниям необходимо ускорить подачу документов для включения своих сотрудников в национальные реестры специалистов в области строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий.

Если к 1 июля 2017 года строительные компании не обеспечат включение своих специалистов в нацреестр, они потеряют право заключать договоры строительного подряда. Об этом глава Минстроя России Михаил Мень заявил в ходе визита в ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Министр напомнил, что в соответствии с новыми требованиями градостроительного законодательства, нацобъединения наделены полномочиями формировать национальные реестры специалистов в области строительства, архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий.

— На сегодняшний день есть определенное отставание, в связи с этим я обращаюсь ко всем изыскателям, архитекторам, проектировщикам и строителям – нельзя затягивать подачу документов! – подчеркнул Михаил Мень. – Строительные компании, которые не внесут своих специалистов в соответствующий реестр, должны понимать, что с 1 июля они будут находиться по сути «вне игры»: не смогут пройти экспертизу, участвовать в торгах и конкурсных процедурах.

Глава Минстроя России также отметил, что в соответствии с градостроительным законодательством, только за специалистами, включенными в нацреестр, закреплено право подписи документа по качеству выполненных работ, по его контролю, по приёмке работ, по выпуску в эксплуатацию. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности всего строительства и проектирования.

В целом, открытость сведений о кадровом потенциале строительных организаций и внедрение механизмов, позволяющих заказчикам определять опыт и соответствие лиц, организующих работы, позволит вывести систему саморегулирования в строительстве на качественно новый уровень.

По словам главы «Национального объединения строителей» Андрея Молчанова, на сегодняшний день получено пять тысяч заявок. Проведена экспертиза 2 677 заявок, положительное решение принято по 2 027 из них. Он также уточнил, что в СРО на сегодняшний день состоят 112 тысяч российских компаний.

Михаил Мень отметил, что национальными объединениями проведена большая работа по созданию специального программного продукта для приема заявительных документов. 

— Задача по запуску с 15 мая реестров в тестовом режиме выполнена, теперь важно усилить информационную работу среди профессионального сообщества и принять исчерпывающие меры по наполнению реестра сведениями о специалистах, – отметил Михаил Мень.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» 1 июля 2017 года строительные компании, для которых членство в саморегулируемой организации (СРО) является обязательным, могут осуществлять свою деятельность только при наличии в этом реестре не менее двух специалистов по организации строительства – главного инженера и главного архитектора проекта.

Для попадания в реестр специалист должен соответствовать следующим критериям: иметь высшее образование по профессии, стаж работы на инженерных должностях не менее трёх лет, общетрудовой стаж по профессии не менее десяти лет, повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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