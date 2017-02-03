В Архангельске пройдут соревнования «Лёд надежды нашей»

В эти выходные десятки тысяч участников в 36 регионах России примут участие в соревнованиях «Лед надежды нашей -2017».

В Архангельске забеги состоятся 5 февраля на стадионе «Труд».

— Я уверен, что подобного рода мероприятия способствуют повышению у северян интереса к спорту, здоровому образу жизни. Надеюсь, что приверженцев конькобежного спорта станет еще больше, а тренеры рассмотрят среди юных участников будущих чемпионов, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Бежать можно в любых коньках. И как показывает опыт прошлых лет, спортсмены на фигурных и хоккейных коньках также показывали хорошие скорости и занимали призовые места.

В 17.00 состоится торжественная церемония открытия состязаний, а в 17.15 будет дан первый старт.

Соревнующиеся будут разделены по группам:

1 группа – обучающиеся общеобразовательных организаций с 1-го по 2-ой классы (мальчики и девочки);

2 группа – обучающиеся общеобразовательных организаций с 3-го по 5-ый классы (мальчики и девочки);

3 группа – обучающиеся общеобразовательных организаций с 6-го по 8-ой классы (мальчики и девочки);

4 группа – обучающиеся общеобразовательных организаций с 9-го по 11-ый классы (мальчики и девочки);

5 группа – мужчины и женщины (1991 г.р. – 1998 г.р.);

6 группа – мужчины и женщины (1990 г.р. и старше).

Спортсмены 1, 2 и 3 группы побегут дистанцию 50 метров, остальные – 100 метров.

Призеры в каждой группе будут награждены медалями и дипломами министерства спорта России.

Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за состояние своего здоровья.

Комиссия по допуску участников центрального старта в г. Архангельске работает с 1 по 4 февраля 2017 г. с 10.00 до 17.30 в ЦРС «Норд Арена» по адресу: пр. Советских Космонавтов, д.179, 3 этаж, кб 3. 5 февраля с 16.00 до 17.00 на стадионе «Труд» по адресу: пр. Ломоносова, д. 252.

Каждый участник соревнований должен представить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис медицинского страхования, справку о допуске врача, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Агентство по спорту Архангельской области