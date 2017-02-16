Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Школьники Северодвинска стали лучшими на форуме «Молодые интеллектуалы России»

16 февраля 18:15 Северодвинск Молодежь

Представители клуба «Патриот» северодвинской школы № 13 стали победителями IX всероссийского молодёжного образовательного форума «Молодые интеллектуалы России», который прошёл в Санкт-Петербурге.

Соревновательная программа была насыщена самыми различными мероприятиями: ребята прошли через олимпиаду, исследовательскую конференцию, блиц-турниры по шахматам и 3D-моделированию, спортивные состязания и даже чемпионат по сборке кубика Рубика, сообщает пресс-служба города корабелов.

В свободное от конкурсных соревнований время юные северяне посетили Эрмитаж, побывали в Петропавловской крепости, доме-музее Пушкина, на крейсере «Аврора» и стали зрителями вечера балета в Михайловском театре.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

16 февраля

Школь­ники Севе­род­винска стали луч­шими на фору­ме «Моло­дые интел­лек­ту­алы России»

16 февраля

Нас­тупи­ло время робо­тов: чем­пи­онат про­фес­си­ональ­ного мас­терства WorldSkills прео­до­лел «экватор»

15 февраля

Моло­дые учи­теля Поморья учас­тву­ют в кон­курсе «Педа­гоги­чес­кий дебют 2017»

15 февраля

В режиме онлайн: глава Рособр­на­дзора про­ве­дёт встре­чу с роди­теля­ми выпуск­ни­ков школ

15 февраля

Вик­тор Икон­ни­ков: «Кад­ры – глав­ный ресурс, кото­рый дви­га­ет регион вперёд»

15 февраля

WorldSkills – школь­ни­кам: на чем­пи­она­те про­фес­сий органи­зо­ва­ны мас­тер-клас­сы для зрителей

14 февраля

«Дет­ская опер­ная сту­дия» – вновь на боль­шой сцене!

14 февраля

Моло­дые про­фес­си­она­лы сра­зят­ся в регио­наль­ном чем­пи­она­те WorldSkills Russia

14 февраля

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

13 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

13 февраля

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

10 февраля

ЕГЭ по-вз­рос­лому: роди­тели выпуск­ни­ков школ Поморья сдали экза­мен по рус­ско­му языку

10 февраля

Стать финан­совым кон­суль­тан­том про­ек­та Мин­фина можно бесплатно

10 февраля

Пер­вые диски с фильм­ом «Архан­гельск. 1941–1945» поступи­ли в школы сто­лицы Поморья

10 февраля

В Поморье стар­ту­ют заня­тия по Пре­зи­дентс­кой про­грамме под­гот­ов­ки управл­ен­ческ­их кадров

9 февраля

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

9 февраля

Тре­тий в Поморье: час­тный дет­ский сад откры­лся в Архан­гель­ске

8 февраля

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

8 февраля

Жур­на­лис­там регио­на рас­ска­жут о под­гот­ов­ке к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills

Похожие новости

16 февраля Образование

Школь­ники Севе­род­винска стали луч­шими на фору­ме «Моло­дые интел­лек­ту­алы России»

16 февраля Образование

Нас­тупи­ло время робо­тов: чем­пи­онат про­фес­си­ональ­ного мас­терства WorldSkills прео­до­лел «экватор»

15 февраля Образование

WorldSkills – школь­ни­кам: на чем­пи­она­те про­фес­сий органи­зо­ва­ны мас­тер-клас­сы для зрителей

14 февраля Образование

Моло­дые про­фес­си­она­лы сра­зят­ся в регио­наль­ном чем­пи­она­те WorldSkills Russia

14 февраля Общество

Слёт актив­ис­тов детс­ко­го само­уп­равле­ния про­шёл в Верх­не­тоем­ском районе

13 февраля Образование

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: до нача­ла сос­тяза­ний оста­лся один день

9 февраля Образование

Пер­вый регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills: от основ элект­ро­мон­тажа до моле­кул­яр­ной кухни

8 февраля Образование

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

7 февраля Образование

Пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии вру­чат в День рос­сийс­кой науки

2 февраля Образование

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту про­фори­ен­тац­ион­ная выставка для молодёжи

25 января Губернатор

Луч­шие учё­ные и сту­ден­ты Поморья получи­ли имен­ные губер­нат­ор­ские стипендии

24 января Общество

Мин­лесп­ром регио­на и САФУ выявят перс­пе­ктив­ные кадры

19 января Культура

Театр кукол «Сюр­приз» полу­чил Гран-при меж­дуна­род­ного фес­тива­ля «Dreamfest»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия