Школьники Северодвинска стали лучшими на форуме «Молодые интеллектуалы России»

Представители клуба «Патриот» северодвинской школы № 13 стали победителями IX всероссийского молодёжного образовательного форума «Молодые интеллектуалы России», который прошёл в Санкт-Петербурге.

Соревновательная программа была насыщена самыми различными мероприятиями: ребята прошли через олимпиаду, исследовательскую конференцию, блиц-турниры по шахматам и 3D-моделированию, спортивные состязания и даже чемпионат по сборке кубика Рубика, сообщает пресс-служба города корабелов.

В свободное от конкурсных соревнований время юные северяне посетили Эрмитаж, побывали в Петропавловской крепости, доме-музее Пушкина, на крейсере «Аврора» и стали зрителями вечера балета в Михайловском театре.



Министерство образования и науки Архангельской области