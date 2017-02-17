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Губернатор работает в Холмогорском районе

17 февраля 9:00 Районы ЖКХ Расселение аварийного жилья Бизнес Спорт

17 февраля глава региона Игорь Орлов находится с рабочим визитом в МО «Холмогорский муниципальный район».

В ходе поездки губернатор посетит Никольскую часовню в Ракуле, оценит темпы строительства жилого комплекса по программе переселения из аварийного жилья, а также осмотрит объекты малого предпринимательства – пилораму и пекарню в Емецке.

Особое внимание Игорь Орлов уделит социальной сфере – местной общеобразовательной школе, хоккейному корту и лыжной трассе.

Завершит поездку главы области рабочая встреча с руководством Холмогорского района, местными активистами, руководителями учреждений и организаций, которая пройдёт в Доме культуры села Емецк.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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