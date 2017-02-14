СМИ плюс культура: сотрудничество на пользу людям

Редакторы и журналисты газет, телеканалов, сетевых изданий, пресс-секретари и руководители учреждений культуры Поморья впервые смогли обсудить все аспекты сотрудничества за круглым столом.

Встреча состоялась в библиотеке им. Н.А. Добролюбова и собрала больше шестидесяти участников. Открывая дискуссию, министр культуры Архангельской области Вероника Яничек сказала:

«Сейчас СМИ для учреждений культуры – главные проводники и трансляторы нашей деятельности. Именно благодаря журналистам потенциальный зритель может получать полную и достоверную информацию о том культурном пространстве, которое его окружает и которое ему доступно. Мы продвигаем политику открытости наших учреждений в информационном поле региона и оперативного сопровождения мероприятий областными и городскими СМИ».

Министр подчеркнула, что несколько учреждений культуры уже начали такую работу: они проводят пресс-показы, журналистов знакомят с театральным закулисьем и музейной «кухней».

— Для нас всех круглый стол – отличная возможность встретиться на одной площадке, обсудить важнейшие вопросы, договориться о сотрудничестве, рассказать о самых ярких предстоящих мероприятиях, – поделилась пресс-секретарь Поморской филармонии Надежда Волкова.

Корреспондент сетевого издания «29РУ» Елена Ионайтис подняла вопрос аккредитационных карт. Это могло бы вывести взаимодействие журналистов с пресс-секретарями учреждений культуры на новый уровень.

– Наше сотрудничество должно быть чем-то большим, чем обмен билетов на публикации. Это должны быть общие поиски эксклюзивных историй, интересной и полезной информации для аудитории, – уверена журналистка.

Положительно оценила итоги встречи директор Архангельского музыкального колледжа Ольга Фофанова:

«Мы смогли наладить личные контакты с представителями СМИ, договорились об освещении наших мероприятий. Многих заинтересовал концерт знаменитой альтистки, ученицы Юрия Башмета, уроженки Архангельска Анны Серовой, который состоится 4 марта».

Министерство культуры Архангельской области