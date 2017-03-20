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Новым президентом Ломоносовского фонда избран Константин Лобанов

20 марта 11:45 Образование Наука

На отчётно-выборной конференции Ломоносовского фонда избран новый президент. Им стал член-корреспондент РАН, директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН Константин Лобанов.

Константин Лобанов неоднократно бывал в Архангельске, участвовал в научно-практических конференциях, выступал на Ломоносовских чтениях с докладом об истории поиска полезных ископаемых в Арктике. В советское время учёный обеспечивал научное сопровождение процесса бурения знаменитой сверхглубокой скважины на Кольском полуострове.

– Мы видим в этом преемственность. Константин Лобанов долгие годы был соратником Николая Павловича Лавёрова, который возглавлял фонд со дня его основания, – отметил вице-президент Ломоносовского фонда Виталий Фортыгин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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