Два новых стоматологических кабинета открылись в Приморском районе

Детские стоматологические кабинеты открыты в структурных подразделениях Приморской ЦРБ – в Уемской районной больнице и Заостровской участковой больнице.

— Новые стоматологические установки для больницы были приобретены за счёт средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области. Специалисты работают по программе «Земский врач». Безусловно, новые кабинеты сделают стоматологическую помощь для детей более доступной, – сообщил главный врач Приморской ЦРБ Сергей Коробейников.

Стоматологическая помощь для детей Архангельска и Приморского района будет оказываться в рамках программы государственных гарантий бесплатно.

Адрес Уемской районной больницы: Приморский район, посёлок Уемский, ул. Большесельская, д. 60. Телефон регистратуры: (8182) 60-22-65. Адрес Заостровской участковой больницы: Приморский район, деревня Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 11. Телефон регистратуры: (8182) 25-41-16.

Напомним, также возможна запись через интернет-порталы zdrav29.ru и gosuslugi.ru.

Министерство здравоохранения Архангельской области