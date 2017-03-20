Игорь Орлов: «Мы живём в Арктике»

Губернатор Игорь Орлов в интервью ИТАР-ТАСС рассказал о том, как на международном арктическом форуме будет представлен проект опорной зоны «Архангельская».

Вопрос опорных зон в Арктике, который предполагает взаимодействие между арктическими регионами, активно обсуждается на разных уровнях власти.

— Идеология опорных зон находится на стадии формирования, – подчеркнул глава региона. – В Архангельскую зону войдет целый ряд ключевых для нашего региона проектов, а ее эффект будет ощутим для всей российской Арктики.

Помимо «Белкомура» и глубоководного порта, по словам Игоря Орлова, опорная зона будет включать лесопромышленный и судостроительный кластеры, проекты по добыче полезных ископаемых, использование водных ресурсов, создание территорий опережающего развития, формирование производственно-логистического комплекса Минобороны, а также создание новых кластеров: биологического, рыбохозяйственного и образовательного.

Также губернатор отметил, что опорная зона призвана отрабатывать еще и «социальные решения»:

«Это медицина, образование, социальные услуги для арктической территории. Как развивать ту или иную опорную зону: жить постоянно или работать вахтами? Для нашей ответ очевиден. Мы уже тысячелетия живём в Арктике, нам не нужно адаптироваться. В то же время есть территории, где ведется добыча полезных ископаемых. Надо ли строить там город и создавать социальную инфраструктуру, или отрабатывать вахтами? Каждый раз всё это надо будет внимательно анализировать».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области