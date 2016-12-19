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Северян приглашают окунуться в сказочную атмосферу мастерской семейного центра

19 декабря 18:00 Семья

Областной «Центр поддержки молодой семьи» предлагает посетить их творческую мастерскую и окунуться в предновогоднюю атмосферу сказки и волшебства.

В центре создают новогодние поделки, игрушки, композиции для дома из различных материалов, которые предоставляются на месте. Это не только даёт возможность отдохнуть после рабочей недели, но и сплачивает семью.

— Делать новогодние подарки своими руками не только увлекательно, но и приятно. Сам процесс создания превращается в праздник! – уверена заместитель директора центра Ольга Миловидова. – Под руководством профессионалов можно сделать множество новогодних атрибутов, которые порадуют родных и близких гораздо больше, чем очередной купленный набор. 

Она отметила, что особенно востребованы сейчас занятия по флористике, на которых из живой сосны, шишек и шаров создаются неповторимые новогодние композиции.

Мастер-классы проходят проходят по адресу: г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9 в удобное для семей время – вечером в пятницу и днём в выходные дни.

Записаться и задать все интересующие вопросы можно в личном сообщении в группе «Вконтакте» или по телефону: (8182) 28-69-40.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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