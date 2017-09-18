Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельской области началась заявочная кампания на областной конкурс «Женщина года»

18 сентября 15:30 Общество Семья

Областной конкурс «Женщина года» проводится в регионе уже в седьмой раз. За эти годы в нем приняли участие около 300 северянок.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится очно. На нём определяются победители в четырех конкурсных номинациях: «Тепло материнского сердца», «Женщина – хранительница северных традиций», «Лидер общественного движения», «Женщина и профессия».

В номинации «Тепло материнского сердца» принимают участие женщины, достойно воспитывающие троих и более детей, сохраняющие и развивающие лучшие традиции воспитания детей в семье, способствующие повышению статуса семьи в обществе.

В номинации «Женщина – хранительница северных традиций» принимают участие женщины, сохраняющие северные поморские традиции – промыслы, фольклор, народные костюмы, поморскую кухню.

В номинации «Лидер общественного движения» принимают участие женщины, занимающиеся общественной деятельностью не менее трёх лет, участвовавшие в продвижении общественных инициатив, выполнении социальных программ, развитии социального партнерства, благотворительной деятельности, а также способствующие объединению женщин и активизации женского движения в Архангельской области.

В номинации «Женщина и профессия» принимают участие женщины, работающие по профессии не менее 10 лет.

Второй этап конкурса проводится заочно. Специальная конкурсная комиссия выбирает «Женщину года» из четырёх победительниц в номинациях.

Всем желающим принять участие в конкурсе, необходимо обращаться в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области.

Пакет документов и необходимые требования для участия в конкурсе «Женщина года» находятся на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Каждый район направляет документы своих претендентов в социальный консультативный центр с 1 по 24 ноября 2017 года.

Контактный телефон: +7 902 700-10-36.

Финал конкурса состоится 8 декабря в Архангельске.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

18 сентября

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

15 сентября

В регио­не гото­вит­ся новое сог­лаше­ние по воп­ро­сам социаль­но-тру­довых отношений

14 сентября

Допол­нитель­ные сред­ства на социаль­ную доп­лату к пен­сии полу­чит регион из феде­раль­ного бюджета

13 сентября

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

12 сентября

Архан­гель­ская груп­па тан­цо­ров на коляс­ках стала лау­ре­атом фес­тива­ля «Inclusive Dance»

12 сентября

В Архан­гель­ске стар­то­вал про­ект для пен­си­оне­ров «Крас­ки жизни»

12 сентября

В Октябрьск­ом пси­хон­ев­роло­гич­ес­ком интерна­те модер­низи­ро­ва­на котельная

11 сентября

Граж­дан пожило­го воз­раста при­зыва­ют к осто­рож­ности на дорогах

11 сентября

Опыт Поморья по рабо­те с инвали­дами предс­та­вили на фору­ме «Вмес­те ради детей» в Мурманске

8 сентября

«Надеж­де» – 10 лет: центр пси­хо­ло­го-социаль­ного соп­ров­ож­де­ния отмеча­ет юбилей

6 сентября

Регион пла­ниру­ет рас­ширить меры по сод­ейс­твию тру­до­ус­тройству инвалидов

4 сентября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по воп­ро­сам пал­ли­атив­ной помощи детям

31 августа

Воп­росы борь­бы с нефор­маль­ной занят­ос­тью – на осо­бом контроле

29 августа

Еле­на Мол­чано­ва: «В Май­мак­сан­ском интерна­те есть все усло­вия для ком­форт­ной жизни»

29 августа

От получа­те­лей посо­бия на детей стар­ше 16 лет ждут справ­ку из образо­ватель­ного учрежде­ния

21 августа

На защите интере­сов дет­ей-си­рот

7 августа

Спе­ци­алис­ты цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи разъяс­нили поня­тие «мно­год­ет­ная семья»

4 августа

Талант про­фконсуль­тан­та из Кар­гопо­ля оце­нили на феде­раль­ном уровне

28 июля

В Поморье за полгода мама­ми стали 5 399 северянок

Похожие новости

18 сентября Соцзащита

В Архан­гель­ской области нача­лась заявоч­ная кам­па­ния на област­ной кон­курс «Жен­щина года»

13 сентября Соцзащита

Нет жес­токо­му обраще­нию с деть­ми: в Вель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция «Детство под защитой»

11 сентября Соцзащита

Опыт Поморья по рабо­те с инвали­дами предс­та­вили на фору­ме «Вмес­те ради детей» в Мурманске

29 августа Соцзащита

От получа­те­лей посо­бия на детей стар­ше 16 лет ждут справ­ку из образо­ватель­ного учрежде­ния

7 августа Соцзащита

Спе­ци­алис­ты цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи разъяс­нили поня­тие «мно­год­ет­ная семья»

28 июля Соцзащита

В Поморье за полгода мама­ми стали 5 399 северянок

18 сентября Общество

«Ради буду­щего» – тре­нинг для буду­щих мам

17 сентября Районы

В день свадь­бы – в музей!

13 сентября Общество

Аген­тство ЗАГС приг­лаша­ет севе­рян при­нять учас­тие в поэти­чес­ком конкурсе

11 сентября Общество

Ста­тис­тика ЗАГС: лето стало уро­жай­ным на свадьбы

9 сентября Общество

Центр под­дер­жки моло­дой семьи вновь откры­ва­ет сем­ей­ную твор­чес­кую мас­терс­кую

4 сентября Общество

Житель­нице Архан­гель­ска исполни­лось 100 лет!

25 августа Общество

В Новод­винске тор­жест­вен­но откры­ли «Дом семьи»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия