В Архангельской области началась заявочная кампания на областной конкурс «Женщина года»

Областной конкурс «Женщина года» проводится в регионе уже в седьмой раз. За эти годы в нем приняли участие около 300 северянок.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проводится очно. На нём определяются победители в четырех конкурсных номинациях: «Тепло материнского сердца», «Женщина – хранительница северных традиций», «Лидер общественного движения», «Женщина и профессия».

В номинации «Тепло материнского сердца» принимают участие женщины, достойно воспитывающие троих и более детей, сохраняющие и развивающие лучшие традиции воспитания детей в семье, способствующие повышению статуса семьи в обществе.

В номинации «Женщина – хранительница северных традиций» принимают участие женщины, сохраняющие северные поморские традиции – промыслы, фольклор, народные костюмы, поморскую кухню.

В номинации «Лидер общественного движения» принимают участие женщины, занимающиеся общественной деятельностью не менее трёх лет, участвовавшие в продвижении общественных инициатив, выполнении социальных программ, развитии социального партнерства, благотворительной деятельности, а также способствующие объединению женщин и активизации женского движения в Архангельской области.

В номинации «Женщина и профессия» принимают участие женщины, работающие по профессии не менее 10 лет.

Второй этап конкурса проводится заочно. Специальная конкурсная комиссия выбирает «Женщину года» из четырёх победительниц в номинациях.



Всем желающим принять участие в конкурсе, необходимо обращаться в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области.

Пакет документов и необходимые требования для участия в конкурсе «Женщина года» находятся на официальном сайте министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Каждый район направляет документы своих претендентов в социальный консультативный центр с 1 по 24 ноября 2017 года.

Контактный телефон: +7 902 700-10-36.

Финал конкурса состоится 8 декабря в Архангельске.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области