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Призы всероссийских конкурсов ждут молодых экономистов из Архангельской области

10 января 12:45 Экономика Молодежь

Молодёжный союз экономистов и финансистов России приглашает на всероссийские олимпиады и конкурсы студентов, аспирантов и преподавателей Поморья. Приём научно-исследовательских и практических работ будет продолжаться до 31 января 2017 года.

Как отмечают организаторы, в предыдущих олимпиадах и конкурсах приняли участие более двадцати тысяч молодых экономистов из России, Беларуси, Украины и Казахстана.

С полным списком олимпиад и конкурсов и условиями участия можно познакомиться на интернет-сайте Молодёжного союза экономистов и финансистов.

Напомним, Молодёжный союз экономистов и финансистов – общероссийская общественная организация, организованная студентами-экономистами, молодыми экспертами, учёными и преподавателями. Союз зарегистрирован в Минюсте РФ в сентябре 1997 года.

Одна из задач объединения – формирование в России делового сообщества с опорой на национально-исторические особенности и на основе новейших достижений науки и практики в сфере экономики, управления и финансов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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