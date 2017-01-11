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В Поморье стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

11 января 17:45

Состязания школьников будут проходить на протяжении целого месяца. Интеллектуальный марафон открыла олимпиада по французскому языку, 13 января состоится олимпиада по литературе. 

Олимпиада школьников проводится по 24 предметам учебной программы. Это одно из самых массовых состязаний лучших умниц и умников страны. Так, по данным Министерства образования и науки РФ в этом движении участвуют более шести миллионов школьников.

Многоступенчатый отбор позволяет определить самых талантливых ребят: сначала проводятся школьный и муниципальный этапы, затем региональный тур и, наконец, общероссийский финал.

В течение месяца юные северяне будут демонстрировать не только знания, но и практические навыки. В программе предметной олимпиады заявлены соревнования по ОБЖ, физкультуре и технологии. Впервые в расписании турнира появилась олимпиада по физике имени Джеймса Максвелла для учеников 7-8 классов.

– Результаты, показанные школьниками на общероссийском финале предметной олимпиады, легли в основу специального рейтинга. Впервые он был составлен в прошлом году. Архангельская область вошла в Топ-20 лучших регионов по работе с талантливыми ребятами, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Стоит отметить, что за три последних года юные северяне завоевали 41 диплом в главных финалах предметной олимпиады. Практически ежегодно среди её победителей есть школьники из Архангельской области.

Министерство образования и науки Архангельской области

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