В столице Поморья проходит региональная педагогическая конференция «Дополнительное образование Архангельской области: вектор развития». В центре внимания форума – проекты, призванные повысить качество внешкольных занятий.

Сегодня региональная система дополнительного образования представлена 94 организациями. 65 процентов детей в возрасте 5–18 лет занимаются в различных кружках, секциях и объединениях.

Областной Дворец детского и юношеского творчества – один из флагманов региональной системы дополнительного образования.Созданы специальные ресурсные центры, которые играют ведущую роль в формировании и распространении лучших педагогических практик.

Среди флагманов системы дополнительного образования Поморья – областной Дворец детского и юношеского творчества, школа народных ремёсел, Центр юношеского научно-технического творчества г. Северодвинска и Детско-юношеский центр города корабелов.

В то же время в некоторых муниципалитетах существует практика, когда организации дополнительного образования присоединяют к другим учреждениям. Основным мотивом такой реорганизации является стремление оптимизировать расходы местных бюджетов.

— Утрата самостоятельности учреждений, как правило, влечёт за собой снижение качества образовательных услуг. Считаю недопустимым сокращение сети организаций дополнительного образования, – подчеркнул, выступая на открытии региональной конференции, министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Ещё один вызов дня – модернизация инфраструктуры сферы дополнительного образования. Новые проекты, особенно в области технического творчества, требуют финансирования.

Поддержка инновационных программ в сфере научно-технического творчества с 2013 года на постоянной основе предусматривается в рамках госпрограммы «Развитие образования в Архангельской области».

Робототехника – один из векторов развития технического творчества.В 2016 году министерством образования и науки Поморья совместно с Агентством стратегических инициатив и Корпорацией развития Архангельской области начата разработка проекта «Детский Арктический Технопарк». Уже в этом году его программы должны начать внедряться в жизнь.

Как было отмечено на конференции, сфера дополнительного образования становится интересна выпускникам вузов. В Архангельской области в этой системе работает более двух тысяч педагогов, причём каждый третий наставник младше 35 лет.

— В числе приоритетов стоит назвать направления технического творчества. Ещё одна «точка роста» – активное внедрение дистанционных образовательных технологий, – отметил Игорь Скубенко. – Дополнительное образование вовсе не означает его второстепенность, поскольку различные кружки и секции позволяют детям раскрыть свои способности, сделать первые шаги в будущую профессию.

Министерство образования и науки Архангельской области