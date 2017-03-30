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Николай Цуканов:
«Архангельск – «точка роста» Арктической зоны РФ»

30 марта 18:40 Арктика – территория диалога Общество Арктика
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»
Фото предоставлено организаторами форума «Арктика – территория диалога»

В ходе заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов призвал закрепить за арктическими территориями России статус особых объектов государственного управления.

Планируется создать восемь географических опорных зон: «Архангельская», «Ненецкая», «Кольская», «Ямало-Ненецкая», «Северо-Якутская», «Воркутинская», «Таймыро-Туруханская», «Чукотская».

Полномочный представитель также подчеркнул, что управлять Арктической зоной должен отдельный государственный орган. Необходимо выстроить четкую систему управления, в рамках которой будет производиться контроль государственных программ и координация развития Арктики.

 – Форум состоялся. Архангельск стал точкой развития Арктической зоны, – заявил Николай Цуканов. – «Арктика – территория диалога» – ключевая площадка для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. И когда гости вплотную идут по коридорам, это не значит, что организация слабая, это значит, что интерес к форуму большой. Объединение усилий и принятые решения напрямую повлияют на развитие университета, города, Архангельской области и в целом Арктики.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Архангельск, полномочный представитель Президента также посетил крупнейший лесопильный комплекс на Северо-Западе России – ЗАО «Лесозавод 25». Полномочному представителю показали весь цикл производства пиломатериалов и древесных гранул.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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