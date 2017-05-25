Половодье, часть вторая: на дорогах Поморья сохраняется опасность подтопления

Дорожники Поморья называют весну нынешнего года аномальной. В лесах до сих пор лежит снег, на некоторых реках северных районов продолжается ледоход, а плюсовые дневные температуры кое-где до сих пор сменяют ночные заморозки. В связи с этим эксперты говорят о наступлении второй волны паводковых явлений.

— В настоящее время практически на всей территории области наблюдается новый подъём уровня воды в реках, который происходит из-за продолжающегося таяния болот. В связи с этим дорожное полотно на многих участках продолжает оставаться переувлажнённым, – пояснил начальник отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения дорожного агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарёв.

Он сообщил, что на некоторых территориях наблюдаются повторные подтопления. В частности, на участке Белогорский–Пинега в Холмогорском районе.

– Тем не менее на сегодняшний день паводковые явления не нанесли серьёзного ущерба региональным дорогам общего пользования, как это произошло, скажем, в прошлом году, – заметил эксперт. – Окончательный ущерб от половодья будет подсчитан после его окончания, затем из резервного фонда будут направлены средства на его ликвидацию.

В связи с затяжной весной и продолжающимися паводковыми явлениями на одну-две недели сдвинулись сроки начала работ паромных переправ, обустройства понтонных и восстановления временных низководных мостов. Эти работы будут проводиться после возвращения уровня воды в реках на свой обычный уровень.

Министерство транспорта Архангельской области