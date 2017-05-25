Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Половодье, часть вторая: на дорогах Поморья сохраняется опасность подтопления

25 мая 9:20 Транспорт Безопасность

Дорожники Поморья называют весну нынешнего года аномальной. В лесах до сих пор лежит снег, на некоторых реках северных районов продолжается ледоход, а плюсовые дневные температуры кое-где до сих пор сменяют ночные заморозки. В связи с этим эксперты говорят о наступлении второй волны паводковых явлений.

— В настоящее время практически на всей территории области наблюдается новый подъём уровня воды в реках, который происходит из-за продолжающегося таяния болот. В связи с этим дорожное полотно на многих участках продолжает оставаться переувлажнённым, – пояснил начальник отдела содержания автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения дорожного агентства «Архангельскавтодор» Виктор Пономарёв.

Он сообщил, что на некоторых территориях наблюдаются повторные подтопления. В частности, на участке Белогорский–Пинега в Холмогорском районе.

– Тем не менее на сегодняшний день паводковые явления не нанесли серьёзного ущерба региональным дорогам общего пользования, как это произошло, скажем, в прошлом году, – заметил эксперт. – Окончательный ущерб от половодья будет подсчитан после его окончания, затем из резервного фонда будут направлены средства на его ликвидацию.

В связи с затяжной весной и продолжающимися паводковыми явлениями на одну-две недели сдвинулись сроки начала работ паромных переправ, обустройства понтонных и восстановления временных низководных мостов. Эти работы будут проводиться после возвращения уровня воды в реках на свой обычный уровень.

Министерство транспорта Архангельской области

Районы

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

29 мая

Мес­тным влас­тям пред­ложе­но выстра­ивать парт­нёрс­кие отноше­ния с «Архоблэ­нер­го»

29 мая

От Архан­гель­ска до Кар­по­гор не оста­лось плат­ных переправ

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

25 мая

Весен­ние ограни­че­ния дви­же­ния по автодо­ро­гам: выяв­лено 96 нару­шите­лей

25 мая

Про­ек­ты «Газп­ро­ма» – для повыше­ния инвести­ци­он­ной прив­лека­тель­нос­ти Поморья

25 мая

Полов­одье, часть вто­рая: на доро­гах Поморья сох­раня­ет­ся опас­ность под­топ­ле­ния

23 мая

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

23 мая

Пра­витель­ство Поморья предс­та­вило в Сове­те Феде­ра­ции опыт рабо­ты с ТОС

23 мая

Сфера образо­ва­ния Шен­курско­го райо­на – в цен­тре вни­ма­ния влас­тей и депутатов

22 мая

В При­мор­ском райо­не прой­дёт фес­тиваль наци­ональ­ных культур

22 мая

Грант на 24 мил­ли­она руб­лей выиг­рал фер­мер из Шен­курско­го района

22 мая

Про­грамма устра­не­ния циф­рово­го нера­венства может помочь раз­ви­тию теле­меди­цины

22 мая

Минис­терство образо­ва­ния и науки Поморья пере­дало книги для Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки

22 мая

Объяв­лен сбор средств на вос­ста­нов­ле­ние биб­ли­оте­ки в Плесецке

20 мая

В полку прибыло!

19 мая

Раз­ви­тие вод­ных тур­маршру­тов на юге области обсужда­ют на про­фильн­ом фору­ме в Котласе

19 мая

Пере­чень особо цен­ных уго­дий позво­лит аграри­ям рабо­тать на перс­пе­ктиву

19 мая

Стройот­ряды гото­вы при­со­еди­ниться к про­ек­ту «Фор­миро­ва­ние ком­форт­ной город­ской среды»

Похожие новости

29 мая Районы

От Архан­гель­ска до Кар­по­гор не оста­лось плат­ных переправ

25 мая Районы

Весен­ние ограни­че­ния дви­же­ния по автодо­ро­гам: выяв­лено 96 нару­шите­лей

25 мая Районы

Полов­одье, часть вто­рая: на доро­гах Поморья сох­раня­ет­ся опас­ность под­топ­ле­ния

10 мая Соцзащита

Нян­домск­им школь­ни­кам напом­нили о пра­ви­лах безо­пас­ности на желез­ной дороге

5 мая Экономика

Объём пере­воз­ки гру­зов на внут­рен­них вод­ных путях Поморья в 2017 году вырастет

4 мая Образование

Нян­домско­му желез­нодо­рож­ному кол­леджу – 95 лет!

27 апреля Общество

Область наме­рена выделить день­ги на доро­ги в круп­ные дач­ные посёлки

26 апреля Районы

Реконст­рук­ция моста через реку Иса­ког­ор­ку может начать­ся уже в этом году

19 апреля Районы

Мост через Кок­шень­гу будет вос­ста­нов­лен после про­хож­де­ния паводка

18 апреля Районы

Ва­дим Кри­вов: «Раз­ви­тие транс­пор­тной сети Поморья носит сис­темный характер»

6 апреля Районы

В Онеге измен­ит­ся стои­мость проезда

4 апреля Районы

Аркти­чес­кие муни­ципа­ли­те­ты: обновле­нию авиа­пар­ка могут помочь суб­си­дии на лизинг

27 марта Районы

Пра­витель­ство области под­дер­жало суб­сиди­ей авиа­рейс на Кот­лас и Сыктывкар

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия