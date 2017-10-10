Руководитель агентства по спорту Андрей Багрецов встретился с призерами Всероссийской спартакиады пенсионеров

Уже в четвертый раз в канун Дня пожилого человека прошла Всероссийская спартакиада пенсионеров. В этом году в самых престижных ветеранских соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов – более 600 человек из 70 регионов России и семи зарубежных стран.

Второй год подряд команда Архангельской области заняла второе место в общем зачете. После приезда на малую родину с нашими заслуженными чемпионами встретился руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

– От всей души поздравляю вас с этим отличным результатом. Ваша энергия, бодрость, позитивный настрой являются примером для всех нас, – отметил Андрей Багрецов.

В этом году наши ветераны завоевали сразу три медали в личных зачётах. За чаем с пирогами чемпионы с гордостью рассказали о сражениях с сильными соперниками, преодолении себя и времени и, конечно, вере в победу.

В заключение встречи Андрей Багрецов и исполняющий обязанности директора регионального центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков подарили ветеранам подарки и абонементы на посещение матчей хоккейного клуба «Водник» на предстоящий сезон.

Агентство по спорту Архангельской области