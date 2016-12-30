Доступная среда: издано пособие для учителей «Уроки по пониманию инвалидности в школе»

Специализированное издание для педагогов «Уроки по пониманию инвалидности в школе: пособие для учителей» выпустил Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области при поддержке региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» и литературно-издательского центра «Лоция».

Методическое пособие предназначено педагогам, которые ориентируются в своей работе на политику и практику инклюзивного образования.

Материалы, конечно, не дают всех ответов на многочисленные вопросы, возникающие перед педагогом при появлении в классе или группе ребёнка с особыми образовательными потребностями. Задача издания состоит в том, чтобы помочь учителям преодолеть сложности в процессе создания образовательной среды, благоприятной для всех учащихся.

Авторы пособия стремились делать акценты не на ограничениях, а на преодолении барьеров, не на инвалидности, а на человеке, не на ограниченности ресурсов, а на возможностях сотрудничества.

Стоит отметить, что инвалидность может не оказывать влияния на процесс получения знаний. Однако ученики с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в том, чтобы методы и приёмы обучения были адаптированы или скорректированы с учетом их потребностей. Во многих случаях такая адаптация возможна в обычном классе или группе учащихся.

В электронном виде с изданием можно ознакомиться здесь.

Министерство образования и науки Архангельской области