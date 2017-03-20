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МФЦ будут помогать предпринимателям

20 марта 12:45 Бизнес Госуслуги Информация и связь

На базе многофункциональных центров по оказанию государственных услуг (МФЦ) появятся центры, предоставляющие дополнительные услуги, необходимые для начала и ведения предпринимательской деятельности. Такое постановление было принято Правительством РФ и подписано 17 февраля этого года.

На сегодняшний день в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства во всех отделениях МФЦ Архангельской области уже организовано предоставление более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации своего дела.

С 1 декабря 2016 года во всех отделениях МФЦ предоставляются услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства:

  • по подбору информации об организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг;
  • по подбору информации о недвижимом имуществе, включённом в перечни государственного и муниципального имущества;
  • по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.

Как рассказал министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, нововведение исключает взаимодействие заявителя с сотрудниками органов государственной власти, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Это, в свою очередь, позволяет серьезно сэкономить не только время, но минимизирует возможные коррупционные риски.

Важность развития сервисов для бизнеса через МФЦ отметил в своём Послании глава Архангельской области Игорь Орлов:

«Многофункциональные центры являются одним из нефинансовых инструментов улучшения инвестиционного климата в регионе. Поэтому пристального внимания требует организация их деятельности, ориентированной на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных услуг представителям бизнес-сообщества».

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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