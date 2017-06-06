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Вельску передан земельный участок под строительство нового жилья

6 июня 12:00 Вельск Госимущество Строительство

Земельный участок, находящийся в областной собственности, передан МО «Вельское» на безвозмездной основе.

Решение одобрено на заседании правительства Архангельской области 6 июня.

Министр имущественных отношений региона Ирина Ковалёва отметила:

«Земельный участок передан в муниципальную собственность по обращению администрации МО «Вельское» для организации строительства и решения вопросов обеспечения жильём нуждающихся жителей поселения».

Участок располагается в районе улицы Дзержинского. Его площадь составляет около пяти тысяч квадратных метров.

По информации муниципалитета, здесь планируется построить два многоквартирных дома.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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