Вельску передан земельный участок под строительство нового жилья

Земельный участок, находящийся в областной собственности, передан МО «Вельское» на безвозмездной основе.

Решение одобрено на заседании правительства Архангельской области 6 июня.

Министр имущественных отношений региона Ирина Ковалёва отметила:

«Земельный участок передан в муниципальную собственность по обращению администрации МО «Вельское» для организации строительства и решения вопросов обеспечения жильём нуждающихся жителей поселения».

Участок располагается в районе улицы Дзержинского. Его площадь составляет около пяти тысяч квадратных метров.

По информации муниципалитета, здесь планируется построить два многоквартирных дома.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области