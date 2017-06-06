Вельску передан земельный участок под строительство нового жилья

Земельный участок, находящийся в областной собственности, передан МО «Вельское» на безвозмездной основе.
Решение одобрено на заседании правительства Архангельской области 6 июня.
Министр имущественных отношений региона Ирина Ковалёва отметила:
«Земельный участок передан в муниципальную собственность по обращению администрации МО «Вельское» для организации строительства и решения вопросов обеспечения жильём нуждающихся жителей поселения».
Участок располагается в районе улицы Дзержинского. Его площадь составляет около пяти тысяч квадратных метров.
По информации муниципалитета, здесь планируется построить два многоквартирных дома.