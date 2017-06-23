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Архангельская агломерация избавляется от свалок

23 июня 13:15 Экология Архангельск Северодвинск Новодвинск

Ликвидация действующих свалок Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района и их рекультивация станет возможной после введения в эксплуатацию современного мусороперерабатывающего комплекса.

Не секрет, что действующие свалки, установленные мощности которых давно превышены, не соответствуют нормам природоохранного законодательства, представляют собой источники загрязнения воздуха, почвы и водных объектов.

Современные технологии позволяют решить эти проблемы. Достаточно строительства одного мусороперерабатывающего комплекса, чтобы закрыть все действующие свалки.

В планах областного правительства – включение  отслуживших свой век объектов размещения отходов в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба для последующей рекультивации свалок.

Но для того чтобы попасть в программу и рассчитывать на федеральное  финансирование, необходимо сначала построить современный комплекс, который будет способен обработать весь объем мусора, производимого архангельской агломерацией. В условиях дефицита бюджетных средств оптимальный вариант – это концессионные соглашения.

Концессия – это взаимовыгодный договор между государством и частным инвестором, по которому инвестор принимает на себя обязательство в строгом соответствии с заданием государства в установленные сроки создать стратегические инфраструктурные объекты, а государство как собственник такого имущества гарантирует инвестору возвратность его инвестиций.

Напомним, 31 октября 2013 года между Правительством Архангельской области и АО «Управление отходами» было заключено концессионное соглашение, в рамках которого компания инвестирует собственные и привлеченные средства в строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и осуществляет его эксплуатацию в течение 25 лет.

Правительство Архангельской области обязуется предоставить земельные участки и обеспечить минимальный уровень загрузки МПК и установление долгосрочного тарифа, гарантирующего возврат инвестиций в течение семи лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день предварительно определён земельный участок для строительства современного МПК под Северодвинском.

Мусороперерабатывающий комплекс станет межмуниципальной системой переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) трёх городов архангельской агломерации (Архангельска, Северодвинска, Новодвинска) и Приморского района.

Планируется, что межмуниципальная система будет состоять из одного полигона ТБО, одного мусоросортировочного комплекса и двух мусороперегрузочных станций. Проектная мощность объекта – 220 тысяч тонн ТКО в год. Объём инвестиций составит 884,1 миллиона рублей.

В настоящее время в России система обращения с отходами находится на стадии формирования. С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которым во всех регионах должна быть организована работа по сокращению накопившегося экологического ущерба, а также по недопущению его дальнейшего роста.

Накопившиеся экологические и социальные проблемы в сфере обращения с отходами каждый регион должен решать самостоятельно. Федеральный центр предлагает здесь свою поддержку в виде целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы, участие в которой позволит региону рассчитывать на финансирование мероприятий по рекультивации свалок.

— Министерство природных ресурсов и ЛПК области проводит работу по включению объектов накопленного экологического ущерба в эту федеральную программу, с целью их ликвидации, – отмечает заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Копосова. – Чтобы включить в программу мероприятие по рекультивации свалок Архангельского промышленного узла, необходимо реализовать концессионное соглашение, результатом которого станет строительство современного мусороперерабатывающего комплекса.

Как сообщил генеральный директор АО «Управление отходами» Павел Бесшапов, по опыту работы компании проектирование и строительство подобных объектов занимает до полутора лет.

— Если земельный участок будет предоставлен в ближайшее время, то, думаю, что к концу 2018 года мы с вами будем открывать новый мусороперерабатывающий комплекс, – сказал он.

К слову, АО «Управление отходами» на сегодняшний день уже реализует девять концессионных проектов в семи регионах РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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