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60 предприятий Поморья были бесплатно представлены в петербургском Центре импортозамещения

20 февраля 14:45 Бизнес

В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга постоянно действует единый стенд от Архангельской области, в рамках которого на безвозмездной основе осуществляется презентация и продвижение продукции региональных компаний и производств.

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков отметил, что постоянная экспозиция региона была открыта в Центре импортозамещения и локализации в марте 2016 года.

— За время работы стенда бесплатное участие в тематических неделях Центра приняли около 60 компаний и предприятий региона, – сообщил глава ведомства. 

Тематические недели = целевая аудитория

Отметим, что проведение тематических недель позволяет объединить ключевых представителей конкретной отрасли, способствует формированию целевой аудитории и проведению эффективных переговоров. 

— В 2016 году на этой площадке были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере предпринимательства между Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга и региональным бизнес-инкубатором, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Итогом этого стало проведение в Архангельске в июне прошлого года двух бирж деловых контактов, в которых приняли участие 30 петербургских и 50 архангельских предприятий.

«Сделано для нас»

В феврале в Центре состоялась очередная отраслевая неделя «Лёгкая промышленность. Сделано нами. Сделано для нас». Поморье было представлено продукцией предприятия «Архангельский промышленный комбинат», компании «Ширша-мех» и учреждений УФСИН России по Архангельской области.

— Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний является крупнейшим в отрасли производителем в Архангельской области, – пояснил Семён Вуйменков. – Министерство постоянно сотрудничает с учреждениями УФСИН. Кроме того, в соответствии с распоряжением губернатора сейчас ведется поиск новых направлений совместной работы

Участие «на расстоянии»

Кстати, если представители компании или организации не могут лично присутствовать на выставке, у них есть возможность принять дистанционное участие, предоставив презентационные и раздаточные материалы.

Расписание отраслевых тематических недель Центра импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга доступно на официальном сайте.

Дополнительную информацию по вопросам участия можно получить у специалистов министерства экономического развития Архангельской области по телефону: (8182) 28-83-53.

Министерство экономического развития Архангельской области

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