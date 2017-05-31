Первый всероссийский медицинский студотряд сформирован в Поморье

Завершился отбор на право участия в работе первого всероссийского медицинского отряда под названием «Коллеги». Его бойцы с 10 июля будут работать в структурных подразделениях архангельских клиник в качестве младшего и среднего персонала.

По результатам отбора в состав отряда вошли представители из 12 регионов страны: Архангельская, Орловская, Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Кемеровская, Новгородская, Иркутская, Ростовская области, Республики Организаторами проекта выступают ГАУ АО «Штаб молодёжных трудовых отрядов», Северный государственный медицинский университет, министерство здравоохранения Архангельской области, Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич и Архангельская областная клиническая больница. Башкортостан и Татарстан, а также Красноярский край.

Как рассказала командир отряда Любовь Валькова, ребята будут трудиться в качестве младшего и среднего медперсонала в двух главных больницах областного центра.

–Очень приятно, что студенты из разных регионов России съедутся в наш славный город. Уверена, что этот опыт запомнится ребятам, и они уедут с полным багажом знаний, эмоций, впечатлений и, конечно же, знакомств,– сказала Любовь Валькова.

Помимо работы, бойцов первого медицинского студотряда ждёт большая культурная программа, насыщенная различными мероприятиями.

Добавим, что 15 июня в Архангельске состоится традиционное открытие очередного трудового сезона студенческих отрядов.

ГАУ Архангельской области «Штаб молодёжных трудовых отрядов Архангельской области»