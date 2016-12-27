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В День спасателя в Архангельской области наградили лучших представителей этой профессии

27 декабря 14:45 Безопасность Награды

27 декабря в России отмечается День спасателя. На торжественном мероприятии в Архангельске, посвященном профессиональному празднику спасателей, чествовали лучших представителей этой профессии.

В приветственном слове заместитель губернатора, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев от имени губернатора и всего населения области выразил огромную благодарность региональной службе спасения за профессионализм и слаженность работы.

— Мы знаем, что наша областная система службы спасения никогда нас не подводила, вовремя и эффективно реагировала на ситуации, которые были сопряжены с риском для жизни и здоровья граждан, – сказал Алексей Алсуфьев.

Он вручил Почётную грамоту губернатора Архангельской области водителю автомобиля пожарной части № 87 поселка Лименда Алексею Кузнецову. Во время ледохода на реке Северная Двина он на своем автомобиле обеспечивал бесперебойную доставку материалов для изготовления дамб и проводил круглосуточное обслуживание техники. Четко выполняя свою работу, Алексей Кузнецов не допустил возникновения паники и гибели людей.

В 2016 году областная служба спасения приняла более 200 тысяч вызовов. 290 северян спасено из огня. На водных объектах спасено более 30 человек. Эвакуировано из труднодоступных мест 170 человек. Специалистами-водолазами проведено более 900 спусков. Взрывотехниками обезврежено более 1000 боеприпасов.Почётная грамота губернатора вручена водителю автомобиля пожарной части № 25 Николаю Репнину, проявившему себя во время пожара в жилом доме в Яренске.

Благодарности губернатора получили заместитель начальника отряда государственной противопожарной службы № 12 из Няндомы Андрей Меньшаков и заместитель начальника отряда государственной противопожарной службы № 21 из Сольвычегодска Владимир Мусорин.

Спасателям были вручены награды Архангельского областного Собрания депутатов, МЧС России и агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

Поздравляя коллег, руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров особо отметил работу спасателей во время ледохода и паводка в Красноборском и Котласском районах.

— Благодаря слаженной работе всех служб спасения нам удалось избежать  гибели людей и серьезного ущерба для экономики региона, несмотря на значительные масштабы весеннего половодья, – заявил Александр Уваров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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