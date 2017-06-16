16 июня в интеллектуальном центре САФУ состоялось открытие ежегодной региональной выставки-форума по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! Вместе с детьми».

– Форум проводится уже в третий раз. Впервые в нашей программе будут работать сразу три муниципальных образования – город Архангельск, Пинежский и Вельский районы, которые примут участие в образовательной площадке под названием «Муниципалитет – территория сплочённости». Это большой шаг Организаторами мероприятия выступили региональное министерство труда, занятости и социального развития, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет.вперед! Наша задача – объединять усилия, чтобы детям жилось лучше, – подчеркнула министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова.



Участники форума поделятся практическим опытом по работе с детьми, изучат эффективные методики в сфере поддержки детства, в ходе дискуссий попытаются сообща решить общие проблемные вопросы.

– С каждым годом мероприятие собирает все большее количество участников, а это значит, что мы движемся в правильном направлении. Мы каждый год открываем для себя что-то новое, а это благоприятно сказывается на развитии наших детей, – отметила уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребёнка Ольга Смирнова.

В рамках форума открылась экспозиция, на которой был представлен опыт и результаты реализации передовых технологий в воспитании детей, семейной психологии, адаптации детей-инвалидов, помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области