В Москве готовится выставка работ северного художника

В Московском музее современного искусства с 14 августа по 5 сентября будет работать выставка известного северного художника Сергея Сюхина

Выставка «Врата памяти» – это более 100 работ, созданных в разные годы. В экспозиции будут представлены книжная графика, живопись и скульптура, а также предметы быта поморских крестьян из личной коллекции художника: рыболовные снасти, ткацкие станки.

— Выставка в Москве – это мой подарок к 80-летию родной Архангельской области, – подчеркнул Сергей Сюхин. – Мы покажем москвичам и гостям столицы дух Русского Севера!

Главные темы творчества Сергея Сюхина, уроженца села Пучуга в Верхнетоемском районе – русская деревня, природа, история и дети. Портретист, график, книжный иллюстратор, скульптор, он считает своей главной задачей задеть внутренние, духовные струны в человеке.

Сергей Сюхин – заслуженный художник России, член Союза художников РФ. Его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру.

Выставка «Врата памяти» организована при поддержке Министерства культуры РФ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области