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Школы Поморья поддержат акцию «Час Земли»

10 марта 11:45 Год экологии Образование Экология

В учебных заведениях Архангельской области пройдут занятия, посвящённые ответственному отношению человека к природе. Уроки организованы в поддержку международной общественной акции «Час Земли».

К этому проекту Всемирного фонда дикой природы Россия подключилась с 2009 года. Акция призывает жителей планеты на один час выключить бытовые электроприборы и свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

В этом году общественная экологическая акция «Час Земли» стартует 25 марта в 20 часов 30 минут.Впрочем, цель «Часа Земли» заключается не столько в экономии электроэнергии, сколько в привлечении внимания общества к вопросам ответственного отношения к окружающему миру.

Именно этот аспект и побудил  региональное министерство образования и науки выступить с инициативой о проведении специальных уроков в школах Архангельской области.

— В Год экологии в школах Поморья запланирована целая серия просветительских мероприятий, среди которых и уроки, посвящённые бережному отношению к природе. Рекомендации о проведении таких занятий разосланы во все муниципальные образования региона, – рассказал заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.

Министерство образования и науки Архангельской области

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