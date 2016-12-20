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За ежедневный подвиг

Тра­дици­он­ная пред­ново­год­няя цере­мо­ния вру­че­ния госу­дарст­вен­ных наг­рад сос­то­ялась в Архан­гель­ске.

20 декабря 17:40 Награды События
Директор школы посёлка Кулой Вельского района Галина Голубева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Директор школы посёлка Кулой Вельского района Галина Голубева награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Указом Президента более двадцати северян отмечены орденами, медалями, почётными званиями, грамотами и благодарностями.

Открывая торжественную церемонию, губернатор Архангельской области Игорь Орлов выразил благодарность жителям региона, удостоенным высокого государственного признания.

Орденом Дружбы награжден слесарь-монтажник Центра судоремонта «Звездочка» Виктор Русакевич– Вы на протяжении многих лет с полной самоотдачей трудитесь на благо Архангельской области и России. Всех вас объединяет преданность своему делу, созидательность труда, принципиальность и ответственность. На таких людях держится Поморье и вся наша страна, – сказал Игорь Орлов.

Орденом Дружбы награжден слесарь-монтажник Центра судоремонта «Звездочка» Виктор Русакевич. Родному предприятию и отечественному судостроению он отдал более 40 лет. Принимал непосредственное участие в ремонте более тридцати подводных лодок различных проектов и поколений.

За заслуги перед Отечеством

Целая плеяда представителей оборонно-промышленного комплекса Северодвинска получила из рук Игоря Орлова медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это Галина Удачина, Сергей Сурин, Евгений Поповский, Владимир Верещагин, Владимир Шохин, Александр Кабалин, Ирина Лавроненко.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Станиславу ВторомуЗа активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена председателю комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и судебно-правовым вопросам Станиславу Второму.

Этой же наградой отмечены начальник лаборатории тепловой электростанции №1 Архангельского целлюлозно-бумажного комбината Ольга Анзина и  заслуженный учитель Российской Федерации, директор школы посёлка Кулой Вельского района Галина Голубева.

 «На деревне страна держится»

Почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены два представителя Вельского района: Надежда Попова и Александр Бородулин.

Директор ООО «Агрофирма Судромская» Александр Бородулин трудится в сельском хозяйстве более 35 лет, 27 из них – возглавляет агрофирму, которая сегодня является одним из передовых сельхозпредприятий района.

Почти сорок лет в отрасли и Надежда Попова. Уже 16 лет она возглавляет крестьянское хозяйство «Шоноша». На начало года стадо крупного рогатого скота в хозяйстве насчитывало 298 голов, 150 из них – с рекордной продуктивностью.

Получая награду, Надежда Попова поблагодарила за признание нелегкого крестьянского труда и отметила, что, как и много лет назад, «на деревне страна держится».

Награждённых поздравили Дед Мороз и Снегурочка

Ни одна торжественная церемония вручения государственных наград не обходится без людей самой важной профессии – врачей.

На этот раз благодарности Президента были объявлены Игорю Волыхину – врачу-анестезиологу-реаниматологу Архангельской областной детской клинической больницы и заведующему кафедрой Северного  государственного медицинского университета Алексею Баранову.

Торжество накануне Нового года завершилось поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Они пожелали всем собравшимся здоровья, успехов и новых трудовых достижений на благо области и страны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Список награждённых

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