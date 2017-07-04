Областной минлеспром выступил с предложениями об изменениях в охотничье законодательство

Поправки обсудили в рамках состоявшегося в стенах ведомства круглого стола.



В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству областного Собрания депутатов Виктор Казаринов, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, специалисты областного минлеспрома, представители обществ охотников и владельцы охотхозяйств.

Как отметил открывая совещание министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин, на сегодняшний день число охотников в Архангельской области уже превысило 54 тысячи человек и продолжает расти.

Только в прошлом году в регионе было выдано более двух тысяч охотничьих билетов. Ежегодно жители Поморья оформляют более 37 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Тем не менее, численность животных, на которых ведётся охота, остается стабильной.

Определение сроков охоты оставить за регионами

Одно из предложений, озвученных специалистами минлеспрома в рамках круглого стола, связано с наделением профильных органов власти субъекта РФ полномочиями по самостоятельному определению десятидневного периода охоты на водоплавающую дичь в рамках установленного федеральным законом срока с 1 марта по 16 июня.

На сегодняшний день необходимость согласования сроков охоты с различными инстанциями вынуждает региональный минлеспром определять конкретные даты сезона задолго до того момента, когда с уверенностью можно сказать, каким он будет.

Самостоятельность в принятии данного решения позволит избежать ситуации, которая произошла весной нынешнего года. Из-за запоздалой весны в Мезенском и Лешуконском районах охота на водоплавающую дичь едва не сорвалась.

В согласии с законом и природой

Целый ряд поправок, предлагаемых региональным минлеспромом, связан с внесением изменений в находящийся на рассмотрении Государственной Думы законопроект, регулирующий вопросы заключения охотхозяйственных соглашений.

В частности, специалисты выступили с инициативой дополнить соглашения, уточнив, что целью хозяйствования должно быть не только привлечение инвестиций, но и обеспечение неистощительного использования охотничьими ресурсами.

Кроме того, эксперты предлагают предусмотреть в законе возможность внесения изменений в охотхозяйственые соглашения, автоматическое продление договора аренды с добросовестными организаторами охотхозяйств, а также чётко определить основания для расторжения такого соглашения с теми, кто нарушает установленные требования.

По мнению представителей регионального минлеспрома, в законе необходимо определить минимальную площадь охотничьих угодий, чтобы исключить их дробление с целью пользования только самыми «интересными» с точки зрения охоты участками.

Кто в тереме живет

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК области Дмитрий Капиталинин, ведомством регулярно проводится мониторинг построек на землях лесного фонда.

Основная часть таких строений была возведена ещё в советские времена на вполне законных основаниях. Но в настоящее время многие из объектов охотничьей инфраструктуры не имеют конкретного владельца и формально являются незаконными.

Вместо того, чтобы тратить деньги на снос лесных изб, которые сегодня де-юре являются «самостроем», ведомство предлагает выделить средства на их инвентаризацию.

Результатом данной работы должно стать создание реестра лесных строений, которые вместе с определённым участком и в соответствии с действующим лесным законодательством, можно будет выставить на аукцион для заключения договора аренды.

Охотники – люди ответственные

В минлеспроме области особо подчеркивают, что законодательством установлен прямой запрет для арендаторов лесных участков на препятствование посещению лесов гражданами. Естественно, данные территории не могут огораживаться заборами.

При том, что сегодня площадь земель регионального лесного фонда, официально предназначенных для отдыха составляет всего 90 гектаров. Арендная плата за их использование ежегодно приносит в бюджет боле 2,5 млн рублей. Если развитие этого направления пойдёт успешно, то областная казна может получить серьёзный дополнительный доход.

Как отметил в заключение круглого стола Константин Доронин, подавляющее большинство охотников – люди ответственные. Они никогда не будут вредить природе, не станут нарушать закон. Важно сделать его понятным и выполнимым. Отношение же к браконьерам должно быть жёстким.

Свои предложения по изменению законодательства, регулирующего сферу охоты и сохранения охотничьих ресурсов, представители регионального минлеспорома передали депутату Госдумы Дмитрию Юркову.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области