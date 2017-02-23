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В агенстве по тарифам и ценам обсудили вопрос изменения платы граждан за коммунальные услуги

23 февраля 10:30 Общество Тарифы и цены

Кроме того, участники заседания утвердили проект плана работы совета на 2017 год. 

В текущем году на заседаниях совета запланировано рассмотреть вопросы изменения платы граждан за коммунальные услуги, регулирование тарифов на пассажирские перевозки автомобильным и речным транспортом, формирование платы за технологическое подключение к электрическим сетям, системам тепло- и газоснабжения.

Появление в повестке дня вопроса изменения платы граждан за коммунальные услуги обусловлено, в том числе, ростом тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал» на территории города Архангельска.

С докладом о порядке установления предельных индексов роста платы граждан и причинах удорожания услуг водоснабжения и водоотведения в областном центре выступила руководитель агентства Елена Попова. Подробно были освещены основы формирования индексов, установление и динамика предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в Архангельской области.

Также был избран заместитель председателя совета. Им стал Владимир Ильин, председатель областной организации общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз».

В заключительной части Общественный совет рекомендовал агентству информировать о предстоящем принятии социально значимых тарифных решений.

Следующее заседание Общественного совета состоится в марте 2017 года. 

Пресс-служба агентства по тарифам и ценам Архангельской области

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