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Дмитрий Рогозин и Ван Ян обсудили развитие российско-китайских отношений

29 марта 18:00 Арктика – территория диалога Международные связи Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Первая в этом году встреча сопредседателей российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Россия и Китая Дмитрия Рогозина и Ван Яна прошла в Архангельске, на полях форума «Арктика – территория диалога». В составе российской делегации в рабочей встрече принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В ходе встречи обсуждались вопросы освоения Арктики и совместного использования Севморпути, строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного морского порта Архангельск, взаимодействие в сферах энергетики, комплексное сотрудничество в ядерной сфере, в сфере АПК и гражданской авиации.

Открывая встречу, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин подчеркнул – развитие стратегического партнерства с Китаем является одним из приоритетов нашей внешней политики. Это доказывает и высокая интенсивность политических контактов. Так, только в прошлом году лидеры России и Китая провели пять встреч.

Активизируются и торгово-экономические отношения.

 – По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на четыре процента, – отметил Дмитрий Рогозин. – Очень хорошие результаты отмечены в начале этого года: в январе 2017 года товарооборота вырос на 50 процентов по сравнению с январем 2016 года.

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян поддержал такую оценку развития российско-китайских отношений.

— За последние годы, благодаря усилиям и поддержке, наши отношения, преодолев негативный спад в мировой экономике, продолжают развиваться во всех сферах, – подчеркнул Ван Ян. – Достигнутые результаты тесно связаны с работой нашей комиссии. Надеюсь, что обе стороны будут продолжать прилагать максимум усилий для сохранения тенденций роста, расширения взаимных инвестиций и реализации крупных стратегических проектов, параллельно наращивая качество и масштабы торгово-экономического сотрудничества.

Также господин Ван Ян высоко оценил уровень организации международного арктического форума.

— Проведение именно здесь нашей встречи даёт уникальные возможности, которые нельзя упускать, – подчеркнул Ван Ян.

Отметим, что в рамках рабочей встречи губернатор Архангельской области Игорь Орлов представил доклад о проекте «Белкомур».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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