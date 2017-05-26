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Космические технологии – для организации перевозки школьников

26 мая 12:00 Информация и связь Инновации

Навигационно-информационную систему «РКС Школьный автобус» представило ГБУ АО «Архтелецентр». 

Система ориентирована на повышение уровня безопасности при перевозке детей. Так, она контролирует скоростной режим и немедленно оповещает службы экстренного реагирования при ДТП.

Презентация была организована для представителей областного ГИБДД и представителей региональных министерств.

Работа по внедрению системы ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Роскосмосом, подписанного на международном форуме «Арктика – территория диалога».

— Соглашение позволяет внедрять программные продукты и инновационные решения, использующие результаты космической деятельности для развития инфраструктуры региона, – заявил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев. – Навигационно-информационная система «РКС Школьный автобус» может стать одним из таких решений.

В ближайшее время все участники мероприятия получат доступ к демо-версии системы, чтобы оценить функционал и внести свои предложения по её доработке.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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