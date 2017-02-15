Попробовать профессии на вкус – такую возможность школьникам Архангельской области предоставили организаторы первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). Для тех, кому ещё предстоит выбор собственного будущего, организована специальная интерактивная площадка.

Представители техникумов и колледжей региона проводят различные открытые мини-занятия. В первый день наибольший интерес у школьников вызвал мастер-класс по молекулярной кухне, а также по фигурной резке овощей и фруктов (карвингу).

Каждый может попробовать себя в роли оператора харвестераКроме того, юные северяне могут попробовать себя в роли оператора харвестера. Это одна из самых сложных профессий лесного комплекса.

Специально для этого в Архангельск доставлен тренажёр-симулятор лесозаготовительной машины.

Ребята могут примерить водолазное снаряжение, ощутив всю тяжесть костюма для подводных работ.

— 16 февраля в нашей программе запланирован Парад робототехники. Мы расскажем школьникам об этом образовательном направлении, которое набирает популярность. Конечно же, будут представлены различные роботы, – В максимальном оснащении вес водолазного костюма достигает 50 килограммовотметила директор регионального координационного центра WorldSkills Russia Лариса Русинова.

Мастер-классы для школьников также проведут мастера Детской школы народных ремёсел, специалисты Кенозерского национального парка. Секретами своей работы поделятся и косторезы.

— Программа мастер-классов получила общее название «Дегустация профессий». Мы в буквальном смысле слова даём возможность ребятам «попробовать на вкус» специальности, которые можно получить в наших ссузах. Интерактивная площадка также будет работать 15 и 16 февраля с 10 до 16 часов, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области