С 1 марта этого года в отделениях Архангельского регионального многофункционального центра (МФЦ) можно получить новые виды государственных услуг.

Речь идёт о следующих видах госуслуг регионального министерства имущественных отношений:

в ыдача разрешений на использование земель или земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции исполнительных органов государственной власти Архангельской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута;



предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», и на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них;



предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», на торгах;



предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», без проведения торгов.



Специалисты МФЦ окажут помощь в подготовке заявления о предоставлении госуслуги, примут данный запрос с приложенными к нему документами и передадут его в минимущество области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области