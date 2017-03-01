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В первый день весны – новые госуслуги регионального минимущества

1 марта 11:20 Архангельск Госимущество Госуслуги

С 1 марта этого года в отделениях Архангельского регионального многофункционального центра (МФЦ) можно получить новые виды государственных услуг.

Речь идёт о следующих видах госуслуг регионального министерства имущественных отношений:

  • выдача разрешений на использование земель или земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции исполнительных органов государственной власти Архангельской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута;
  • предоставление земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», и на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них;
  • предоставление земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», на торгах;
  • предоставление земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», без проведения торгов.

Специалисты МФЦ окажут помощь в подготовке заявления о предоставлении госуслуги, примут данный запрос с приложенными к нему документами и передадут его в минимущество области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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