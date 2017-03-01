С 1 марта этого года в отделениях Архангельского регионального многофункционального центра (МФЦ) можно получить новые виды государственных услуг.
Речь идёт о следующих видах госуслуг регионального министерства имущественных отношений:
- выдача разрешений на использование земель или земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции исполнительных органов государственной власти Архангельской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута;
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», и на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них;
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», на торгах;
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории МО «Город Архангельск», без проведения торгов.
Специалисты МФЦ окажут помощь в подготовке заявления о предоставлении госуслуги, примут данный запрос с приложенными к нему документами и передадут его в минимущество области.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области