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В Поморье появился новый турмаршрут

20 июня 15:45 Общество Районы Туризм Молодежь

Проект «ДЕТИшкина жизнь» призван способствовать развитию детско-юношеского туризма в регионе

В Коношском районе разработан интерактивный маршрут-конструктор о детстве родителей, бабушек и дедушек современных школьников «ДЕТИшкина жизнь». Он создан в рамках субсидий министерства культуры Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма.

В июне новый маршрут успешно протестировали туроператоры из Архангельска и Вологды, они планируют привезти первые группы туристов в предстоящие осенние каникулы.

Целевая аудитория – дети до 14 лет. Для них организуются мастер-классы «Из папиного и маминого детства». Взрослым туристам проект также будет интересен, им предложат вспомнить юность, побывать в квартире 60-80-х годов прошлого века. Специально для путешественников в кафе Коноши разработано особенное меню: завтрак «Дружба», «Переменка», обед «Будь готов! Всегда готов!» и ужин «Отбой!»

 – На протяжении нескольких лет мы тесно сотрудничаем с предприятиями туриндустрии. С 2015 года район принимает школьников и взрослые группы по программе «Деревня, которая вдохновляет», посвященной пребыванию здесь поэта Иосифа Бродского. Туристы отмечают хороший уровень сервиса в коношских гостиницах и кафе, оставляют восторженные отзывы об экскурсиях. Мы приглашаем всех жителей Архангельской области на наши туры выходного дня, – комментирует Елена Козьмина, заведующая отделом культуры администрации Коношского района.

 – Субсидирование проектов в сфере туризма имеет широкий социальный эффект: благодаря развитию культурно-познавательных маршрутов у учреждений культуры и местного населения появляется дополнительный источник дохода, а туристам предлагается качественная программа отдыха, – отмечает Светлана Зеновская, заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области

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