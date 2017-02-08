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В Архангельской области продолжается эколого-культурная акция «Покормите птиц!»

8 февраля 13:00 Экология

Акция, инициированная Союзом охраны птиц России, впервые прошла в нашей стране 15 лет назад. С тех пор она стала ежегодной.

В Архангельской области её организаторами выступают ФГБУ «Кенозерский национальный парк», региональное министерство природных ресурсов и ЛПК, центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области, экологические организации «Биармия» и «Этас».

По словам исполняющего обязанности руководителя центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области Андрея Копытова, цель мероприятия – сформировать у детей и взрослых бережное отношение к природе и разбудить интерес к изучению родного края.

Акция включает в себя несколько конкурсов. В одном из них – «Кафе для пернатых» – предлагается смастерить кормушку для птиц, повесить её в удобном для наблюдения месте и регулярно наполнять кормом. Жюри будет выбирать победителей по представленным фотографиям. Оцениваться будет не только практичность кормушки, но и её оригинальность.

Юных натуралистов наверняка заинтересует конкурс дневников наблюдений «Репортаж с кормушки», а для фотолюбителей предназначен конкурс «Наши зимние друзья». Его участникам предлагается сфотографировать и определить как можно больше видов птиц, зимующих в Архангельской области.

Награждение победителей состоится 2 апреля 2017 года на празднике «Птичьи трели», посвящённом Международному дню птиц.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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