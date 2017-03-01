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Спектакль Архангельского театра драмы «Блогер» получил высокую оценку коллег

1 марта 18:45

С успехом прошёл показ спектакля Архангельского драмтеатра «Блогер» на V международном фестивале-лаборатории спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА» в Челябинске.

На этом международном фестивале-лаборатории не присуждают призовых мест, главное, что получают актеры и режиссеры – это компетентные оценки, дискуссии, глубокий анализ со стороны экспертов и взыскательной фестивальной публики.

Неслучайно именно спектакль «Блогер» как размышление о повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего» был внесён экспертным советом в программу фестиваля.

Это самостоятельный проект актёров Игоря Патокина, Ивана Братушева и Анны Патокиной, в котором проявляются все грани актёрского таланта. Критики дали высокую оценку спектаклю, режиссёрской и актёрской работе.

По словам известного театрального критика Нины Шалимовой, спектакль делает честь Архангельскому театру.

Всего в программе пятого «CHELоВЕКа» вошли 16 спектаклей. Участниками фестиваля стали театральные труппы из Ирана и Македонии, ближнее зарубежье было представлено коллективами из Армении и Казахстана. Свои работы привезли театры из Москвы, Перми, Омска, Архангельска, Вологды и других городов России.

Министерство культуры Архангельской области

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