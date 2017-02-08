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«Почта России» осваивает новый формат

8 февраля 16:30 Информация и связь

В торговом центре «Сафари» в Архангельске состоялось торжественное открытие первого мини-отделения почтовой связи нового формата.

Отделение мини-формата – это универсальное почтовое отделение с определённым набором услуг. С сегодняшнего дня посетители торгового центра смогут ежедневно получать наиболее востребованные почтовые услуги.

В их число входят пересылка письменной корреспонденции, отправлений 1 класса и экспресс-отправлений, приём платежей, подписка на печатные издания. В мини-отделении также предлагаются лотерейные билеты, марки, открытки, конверты и карты экспресс-оплаты. 

— Концепция нового формата ОПС-мини: быстро, просто, удобно! После открытия этого отделения 38 тысяч жителей округа получат доступ к почтовым услугам, – подчеркнул директор УФПС Архангельской области Григорий Бедрин.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, развертывание мини-отделений почтовой связи в крупных торговых центрах является одним из перспективных направлений развития почтовой сети.

В ближайшее время ожидается открытие ещё одного мини-отделения «Почты России» в Северодвинске.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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