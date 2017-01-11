ЕГЭ-2017: советы выпускникам школ по подготовке к экзамену по биологии

Разработчики контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена по биологии опубликовали рекомендации выпускникам школ, посвящённые нюансам подготовки к этому экзамену.

Авторы заданий отмечают: вопросы раздела «Общая биология» составляют 70 % экзаменационной работы. Поэтому даже в условиях дефицита времени необходимо постараться детально повторить именно эту часть учебной программы.

Также стоит обратить внимание на изучение приёмов решения задач по цитологии и генетике, поскольку они в обязательном порядке будут представлены в материалах выпускных работ.

В режиме систематического повторения целесообразно проработать раздел «Человек и его здоровье». Особое внимание должно быть уделено строению нервной системы.

Разработчики экзаменационных заданий рекомендуют пользоваться открытым банком заданий ЕГЭ.

— В этом году изменилась модель ЕГЭ по биологии. Стало больше заданий, требующих анализа изображений биологических объектов. При работе с учебником следует внимательно изучать предложенные иллюстрации внутреннего строения биологических организмов, схемы протекания важнейших биологических процессов, – пояснил председатель федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по биологии Валерьян Рохлов.

Необходимо отметить, что в этом учебном году ЕГЭ по биологии ждёт ещё одно изменение – на полчаса увеличится время выполнения экзаменационной работы.

— Общая продолжительность ЕГЭ по биологии составит 210 минут. Это также следует учесть тем, кто планирует сдавать экзамен, который является дисциплиной по выбору, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области