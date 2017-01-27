Президент России вручил орден работнику «Звёздочки»

Начальник участка-старший сдаточный механик «Центра судоремонта «Звёздочка» Валерий Григорович награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Государственную награду нашему земляку накануне вручил Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.



За выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности государственными наградами и почетными званиями были отмечены более тридцати россиян.

– Вы с честью идёте по своему жизненному пути, и результаты, которых вы сумели добиться, способствуют успешному развитию нашей страны, – подчеркнул Владимир Путин.

Валерий Григорович работает на предприятии «Звездочка» более 45 лет. Он принимал непосредственное участие в обеспечении работ и сдаче ВМФ России более 60 подводных лодок и надводных кораблей, являлся ответственным сдаточным механиком двух стратегических ракетоносцев. Одним из первых освоил специфику работ на АПЛ третьего поколения.

Валерий Михайлович является наставником молодежи. Только за последние четыре года под его непосредственным руководством четыре выпускника втуза стали квалифицированными специалистами.

Принимая награду от Президента России, Валерий Григорович поблагодарил главу государства за высокую оценку его труда.

— Мой труд я неразрывно связываю с трудом большого, дружного, грамотного коллектива предприятия «Звёздочка». Хочу поблагодарить руководство «Звёздочкиа», потому что оно предано своему заводу. И готов заверить от имени всего завода, что мы достойно выполним государственный план, – сказал судоремонтник.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области