Всероссийские соревнования по зимнему виндсёрфингу стартуют в Архангельске

C 1 по 6 февраля в Архангельске пройдут чемпионат и первенство России по зимнему виндсёрфингу. 2 февраля в 11:00 будет поднят флаг соревнований, после чего будет дан старт первой гонке, а в воскресенье 5 февраля в 15:00 на награждении мы узнаем победителей и призёров. Всего запланировано пятнадцать стартов.
Заявки на участие прислали традиционно сильные команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Мончегорска, Новосибирска, Северодвинска и Заполярного.
Всероссийские соревнования по виндсёрфингу в Архангельской области проводятся не в первый раз. На родине российского кораблестроения регулярно проводятся как летние регаты, так и соревнования под парусом на льду.
— Приглашаю всех архангелогородцев посмотреть на зимнюю регату, — заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, — Трассы гонок будут максимально приближены к берегу, поэтому зрители смогут вполне насладиться зрелищными состязаниями.
С полной программой соревнований можно ознакомиться здесь.