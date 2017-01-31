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Всероссийские соревнования по зимнему виндсёрфингу стартуют в Архангельске

31 января 16:15 Спорт Архангельск События
Условия для проведения гонок подходящие: лёд на Северной Двине достиг толщины около метра, поверх которого 20 сантиметров спрессованного снега
Условия для проведения гонок подходящие: лёд на Северной Двине достиг толщины около метра, поверх которого 20 сантиметров спрессованного снега

C 1 по 6 февраля в Архангельске пройдут чемпионат и первенство России по зимнему виндсёрфингу. 2 февраля в 11:00 будет поднят флаг соревнований, после чего будет дан старт первой гонке, а в воскресенье 5 февраля в 15:00 на награждении мы узнаем победителей и призёров. Всего запланировано пятнадцать стартов.

Заявки на участие прислали традиционно сильные команды из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Мончегорска, Новосибирска, Северодвинска и Заполярного.

Всероссийские соревнования по виндсёрфингу в Архангельской области проводятся не в первый раз. На родине российского кораблестроения регулярно проводятся как летние регаты, так и соревнования под парусом на льду. 

— Приглашаю всех архангелогородцев посмотреть на зимнюю регату, — заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, — Трассы гонок будут максимально приближены к берегу, поэтому зрители смогут вполне насладиться зрелищными состязаниями. 

С полной программой соревнований можно ознакомиться здесь.

Агентство по спорту Архангельской области

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