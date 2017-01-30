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Лыжная сборная Поморья выиграла чемпионат СЗФО

30 января 18:20 Спорт
В итоговом зачете среди субъектов СЗФО сборная Поморья заняла первое место
В итоговом зачете среди субъектов СЗФО сборная Поморья заняла первое место

В итоговом зачете среди субъектов Северо-Запада команда Архангельской области заняла первое место.

В центре лыжного спорта «Малиновка» Устьянского района завершился чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам. В течение пяти дней на старт выходили более 120 сильнейших спортсменов из восьми регионов страны.

В гонке классическим стилем наши спортсмены завоевали сразу три медали. У женщин на дистанции 10 километров бронзовым призёром стала Екатерина Ядовина, проиграв победительнице из Мурманской области 17,9 секунды.

У мужчин в гонке на 15 километров чемпионом СЗФО стал представитель Поморья Алексей Шемякин. Второе место с отставанием в 28 секунд занял чемпион спринтерских гонок Василий Пушкин.

В гонке свободным стилем с раздельного старта у женщин на дистанции 10 километров чемпионкой стала спортсменка сборной Архангельской области Екатерина Ядовина, а у мужчин вторую золотую медаль завоевал Алексей Шемякин.

В заключительный день соревнований состоялись эстафетные гонки. У женщин уверенную победу одержала команда Архангельской области. На первом этапе Анна Мокосеева создала большой отрыв, который впоследствии хозяйки трассы только наращивали. На втором этапе у чемпионок бежала Анна Архиповская, на третьем – Виктория Трошина, ну а завершила победную гонку Екатерина Ядовина.

В мужской эстафете победителем стала команда из Санкт-Петербурга. Дружина Архангельской области в составе Дмитрия Меньшикова, Константина Лобова, Василия Пушкина и Алексея Шемякина, оставив позади сильную команду из Республики Коми, выиграла «серебро».

В итоговом зачете команда Архангельской области заняла первое место.

— Поздравляю наших лыжников с успешным выступлением, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Особенно приятно, что медали завоёвывают наши эстафетные команды, ведь это подчеркивает силу лыжного спорта Поморья.

Агентство по спорту Архангельской области

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