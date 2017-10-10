В Поморье пройдут третьи Леонтьевские чтения

12-13 октября в Вельске состоятся третьи Леонтьевские чтения «Общественное здоровье – комплексный подход к формированию единой профилактической среды».
Цель Леонтьевских чтений:
Мероприятие организовано министерством здравоохранения Архангельской области, Вельской центральной районной больницей, Вельским муниципальным районом при поддержке агентства по спорту Архангельской области, Архангельского центра медицинской профилактики и центра лечебной физкультуры и спортивной медицины.
В чтениях примут участие специалисты министерств и ведомств, администраций районов, научных, образовательных, спортивных и культурных организаций, объединений, средств массовой информации и общественности.
В рамках Леонтьевских чтений состоятся пленарное заседание, районное родительское собрание, а также конференции, круглые столы, мастер-классы и конкурсы. Также в программе мероприятий пройдёт награждение лауреатов премии 2017 года имени Петра Михайловича Леонтьевского – первого земского врача Вельского уезда.
По окончании пленарного заседания планируется посещение спортивных и образовательных учреждений, а также «изюминки» Вельского района и всей Архангельской области – Хорошевского коневодческого комплекса, который на следующий год отметит свой 75-летний юбилей.
С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте регионального минздрава https://www.minzdrav29.ru/ministry/events/detail.php?ID=970574