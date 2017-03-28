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«Российский союз сельской молодёжи» приглашает на конкурс лидеров

28 марта 18:30 Молодежь

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» реализует проект «Село – территория возможностей».

Всероссийский проект направлен на выявление лидеров общественного мнения среди молодежи на сельских территориях.

Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях и обладающие опытом в реализации общественных инициатив по развитию села, могут стать участниками конкурса лидеров.

Более подробная информация и условия конкурса размещены на сайте «Российского союза сельской молодежи».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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