«Российский союз сельской молодёжи» приглашает на конкурс лидеров

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» реализует проект «Село – территория возможностей».
Всероссийский проект направлен на выявление лидеров общественного мнения среди молодежи на сельских территориях.
Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сельских территориях и обладающие опытом в реализации общественных инициатив по развитию села, могут стать участниками конкурса лидеров.
Более подробная информация и условия конкурса размещены на сайте «Российского союза сельской молодежи».