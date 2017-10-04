Внимание СМИ! Объявлен конкурс на лучшие работы в сфере пропаганды здорового образа жизни

С 10 октября начинается приём работ на конкурс «Лучшие средства массовой информации в пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний».

Напомним, что в этом году министерство здравоохранения Архангельской области и Архангельский центр медицинской профилактики проводят конкурс «Архангельская область – территория здоровья». В рамках этого проекта реализуется конкурс «Лучшие средства массовой информации в пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний».

Цель конкурса – выявить лучшие практики СМИ по освещению различных аспектов здоровьесбережения и пропаганде здорового образа жизни.

К участию в конкурсе приглашаются СМИ, работающие на территории Архангельской области и ориентированные на широкую целевую аудиторию.

К участию в конкурсе принимаются работы 2017 года, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний и материалами, иллюстрирующие практику СМИ по освещению вопросов данной тематики.

Пакет документов отправляется по почте (письмом с пометкой «На конкурс «Лучшие СМИ в пропаганде ЗОЖ») или с курьером в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр медицинской профилактики» не позднее 25 декабря 2017 года по адресу: 163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 311.

Время приема работ: понедельник – пятница с 9.00 до 16.30. Телефон для справок: 8 (8182) 21-30-36, 27-63-43. E-mail: formylazd@mail.ru. Контактное лицо – Вохтомина Лариса Александровна.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области